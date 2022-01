Salernitana | Colantuono | “Settimana difficile | abbiamo avuto tanti problemi”

(Di domenica 23 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Eravamo ridotti all’osso ma voglio ringraziare tutti i giocatori, che sono stati stoici”. Così Stefanodopo la sconfitta dellaper 4-1 contro il Napoli. “Alla fine del primo tempo c’era gente che vomitava per la fatica, soprattutto chi hail COVID e non aveva fatto allenamento., è stata unama avevamo mascherato nel primo tempo”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Partita delicatissima anche perche ha gli uomini contati in ogni reparto e la necessità ... Nei primi minuti della sfida si gioca soltanto nella metà campo della, con il Napoli ...Stefano, tecnico delladovrebbe proporre la sua squadra schierata con il modulo 3 - 5 - 2 . In cabina di regia confermato Di Tacchio, con Bonazzoli e Gondo a guidare l'...La Salernitana non riesce nell’impresa di fare punti al ‘Maradona’ contro il Napoli. Gli azzurri si impongono 4-1 davanti ad una squadra decimata dalle assenze. Il tecnico dei granata a ‘DAZN’ spiega: ...Una gara dall'esito quasi scontato, ma la Salernitana di Colantuono per almeno un tempo ha retto lo sforzo del Napoli. «Abbiamo fatto la partita che ci aspettavamo, l'unica che le squadre che vengono ...