Richieste dei team contro le Sprint Race: fine del format per il 2022? (Di domenica 23 gennaio 2022) Destino incerto per le Sprint Race in F1. Di breve vita le mini-gare del sabato, introdotte solo da poco per dare più spettacolo, ma già prossime a una fine nel 2022. Un rischio di estinzione vicino, anche se forse parziale, dovuto all'opposizione di alcuni team alla proposta della F1 di aumentare le 'qualifiche Sprint' da tre a sei. Una soluzione che verrebbe del resto tranquillamente salutata da buona parte del pubblico, soprattutto dai fautori della pole position al giro secco. Un'idea che, nata per avere maggiori introiti, vede ora il suo ostacolo proprio nelle questioni di denaro. Alcune squadre avrebbero infatti richiesto un eccessivo aumento del proprio budget cap per i danni. Che sia un tentativo dei team di aggirare il limite di spesa? Questo il sospetto del ...

