Quirinale, Salvini: «Muovere Draghi sarebbe pericoloso». Letta: nome condiviso il 25 o 26 (Di domenica 23 gennaio 2022) L’elezione prende il via domani, lunedì 24 gennaio, ma le trattative sono già in pienissimo svolgimento: ecco che cosa sta succedendo oggi, in diretta Leggi su corriere (Di domenica 23 gennaio 2022) L’elezione prende il via domani, lunedì 24 gennaio, ma le trattative sono già in pienissimo svolgimento: ecco che cosa sta succedendo oggi, in diretta

Advertising

LegaSalvini : #QUIRINALE, #SALVINI: “PENSIAMO A DONNE E UOMINI DI ALTO PROFILO, DA SINISTRA BASTA VETI” “Dopo la straordinaria g… - borghi_claudio : Eh sì... Quirinale, Fraccaro: 'Clima velenoso, non voterò Draghi' - Politica - ANSA - fattoquotidiano : B. ALZA BANDIERA BIANCA Ha cavalcato il sogno di una vita, quello del Quirinale, per un paio di mesi. Ma alla fine… - TerlizziGerard3 : RT @Noiconsalvini: #QUIRINALE, #SALVINI: “PENSIAMO A DONNE E UOMINI DI ALTO PROFILO, DA SINISTRA BASTA VETI” “Dopo la straordinaria genero… - petergomezblog : Quirinale, il no di Salvini a Draghi: “Toglierlo dall’incarico di presidente del Consiglio sarebbe pericoloso. Sto… -