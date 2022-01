Quirinale, Conte: ampio dialogo per candidato condiviso (Di domenica 23 gennaio 2022) 'Abbiamo la consapevolezza che i numeri tra le forze politiche richiedono un ampio dialogo che superi gli steccati per giungere ad un'ampia maggioranza. Ci auguriamo sia un'opportunità per individuare ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 23 gennaio 2022) 'Abbiamo la consapevolezza che i numeri tra le forze politiche richiedono unche superi gli steccati per giungere ad un'ampia maggioranza. Ci auguriamo sia un'opportunità per individuare ...

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Conte Quirinale, Conte: domani bianca, non bruciamo Riccardi Lo ha detto il presidente M5s Giuseppe Conte all'assemblea dei grandi elettori Cinque Stelle, spiegando che quella di Riccardi "è una proposta che io stesso ho fatto ai leader di Pd e Leu. Non ha ...

Letta punta su incontro con Salvini e prova a proteggere Draghi ... perché come dicono in molti "così rischiamo di perdere Draghi sia a palazzo Chigi che al Quirinale"... Persino un esponente di Leu - il partito forse più "amico" di Conte, dopo il vertice di oggi ...

Quirinale, Conte: 235 voti M5s per presidente che rappresenti italiani TGCOM Come voteranno i partiti nel primo scrutinio per eleggere il Presidente della Repubblica Il primo scrutinio per eleggere il Presidente della Repubblica si terrà senza intesa tra i partiti: salvo sorprese, nelle urne finiranno molte ...

Quirinale: Conte, 'Riccardi no a prime 'chiame', non vogliamo bruciarlo' Roma, 23 gen. "Abbiamo parlato della candidatura di Riccardi, è una proposta che ho fatto ai leader di Pd e Leu. Non ha colori politici. Non può essere una cand ...

