**Quirinale: con scomparsa Fasano grandi elettori scendono a 1008** (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - Alla vigilia dell'avvio delle votazioni sul presidente della Repubblica, i grandi elettori scendono a 1008. E' scomparso il deputato Vincenzo Fasano, deputato di Forza Italia. Aveva 70 anni e da tempo lottava contro un male incurabile.

