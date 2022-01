Pubblicità in strada: scatta la sospensiva dopo il ricorso della Damir di Dario Mirri (Di domenica 23 gennaio 2022) Con una sospensiva il Tar di Palermo ha congelato il bando di gara del Comune destinato a rivoluzionare la gestione della Pubblicità della città Leggi su mediagol (Di domenica 23 gennaio 2022) Con unail Tar di Palermo ha congelato il bando di gara del Comune destinato a rivoluzionare la gestionecittà

Palermo, altra batosta per Orlando: il Tar sospende il bando per la pubblicità in strada Il presidente della Terza sezione del Tar di Palermo Guglielmo Passarelli Di Napoli ha sospeso il bando per la pubblicità in strada del Comune di Palermo dopo i ricorsi presentati dalla Damir srl - assistita dagli avvocati Sonia Cirella, Giuseppe Mazzarella, Alessandro Maggio, e dalla Alessi Spa - assistita ...

