Piemonte in zona arancione | il sindaco di Mattie non ci sta | ' Organizziamo manifestazioni | la realtà è diversa'

Advertising

Agenzia_Ansa : Da domani 5 regioni saranno colorate di arancione: alla Valle d'Aosta si aggiungeranno infatti Abruzzo, Friuli Vene… - regionepiemonte : ?? Da lunedì #24gennaio il #Piemonte entra in zona arancione - Corriere : Allarme peste suina, 114 comuni in Liguria e Piemonte in zona rossa - lucaVdA : RT @SmordiRita: Piemonte verso la zona arancione, sindaco Val Susa invita alla 'disobbedienza civile' - Torino Oggi - NaneGiovanni : RT @nuova_venezia: A causa dell’avanzare dei contagi le restrizioni anti-Covid riguardano 11,7 milioni di persone residenti in Abruzzo, Fri… -

Ultime Notizie dalla rete : Piemonte zona

inarancione : non tutti tacciono . E' il caso di Marina Pittau , sindaco di Mattie, Torino, un paese della Val Susa, che ha invitato alla 'disobbedienza civile ' in vista del cambio ...CAMPOBASSO - Il Molise resta inbianca, è l'unico insieme a Basilicata e Umbria. Da lunedì 24 gennaio Puglia e Sardegna passeranno in giallo, mentre Abruzzo, Friuli Venezia Giulia,e Sicilia andranno in fascia ...L’ingresso del Piemonte in zona arancione per le persone vaccinate non porterà nessuna privazione e ulteriori restrizioni ...Da oggi salgono a 5 le regioni in zona arancione, alla Valle d'Aosta (che ha rischiato di finire in rosso) si aggiungeranno Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia. Mentre alle regioni gial ...