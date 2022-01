Milan e Juventus fanno felice il Napoli | parità assoluta a San Siro

Advertising

AntoVitiello : ?? Il sostegno della #CurvaSud del #Milan prima della partita contro la #Juventus a #SanSiro - JuventusTV : Vi aspettiamo per vivere insieme il pre-partita di #MilanJuve ???? Con noi ci sarà Fabrizio Ravanelli! LIVE alle… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv ? - ArmandaGelsomin : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #MilanJuventus 0-0: pari a reti inviolate a San Siro, rossoneri a -4 dall'Inter ?? ?? [@SimoneGambino] http… - gabbores : RT @BuglianoCalcio: Il Bugliano Calcio si complimenta con Milan e Juventus per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Juventus

22.40 Serie A, 23° turno:0 - 0più propositivo, ma non basta per piegare la Juve:0 - 0 al Meazza. Rossoneri agganciati dal Napoli,Inter più lontana Primo tempo intenso, ma le emozioni latitano. Largo il ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Meazza, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Termina a reti bianche il big match di San Siro; ilfa poco, la Juve fa pochissimo e dunque lo 0 - 0 è quasi inevitabile. ...Vince il freddo di un San Siro vuoto, nelle persone e nelle emozioni, pareggiano Milan e Juventus. E' 0-0 al termine di 90' di grande agonismo, ma in cui non emerge la qualità delle due squadre. Su un ...Spiccano i dati di Inter, Milan e Atalanta che hanno gli stessi punti della scorsa stagione. Tra le qualificate in Champions, è la Juventus ad averne sei in meno con il Napoli che ne approfitta con ...