Liverpool, uno sguardo al futuro: piace Fabio Carvalho (Di domenica 23 gennaio 2022) Il Liverpool guarda verso il futuro e studia il giovane Fabio Carvalho del Fulham: le ultime Il Liverpool starebbe setacciando il mercato per il futuro. Uno sguardo lungimirante quello della dirigenza e di Klopp. La squadre inglese starebbe seguendo da vicino il giovane Fabio Carvalho del Fulham. Il portoghese sta facendo bene in Premier League e in futuro potrebbe essere nel mirino dei Reds. A riferirlo Fabrizio Romano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) Ilguarda verso ile studia il giovanedel Fulham: le ultime Ilstarebbe setacciando il mercato per il. Unolungimirante quello della dirigenza e di Klopp. La squadre inglese starebbe seguendo da vicino il giovanedel Fulham. Il portoghese sta facendo bene in Premier League e inpotrebbe essere nel mirino dei Reds. A riferirlo Fabrizio Romano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le partite di oggi, Domenica 23 gennaio 2022 - Calciomagazine Di certo, e non poteva essere altrimenti, uno spettacolo ridimensionato in campo dalle limitazioni ...00 INGHILTERRA PREMIER LEAGUE Arsenal - Burnley 15:00 Crystal Palace - Liverpool 15:00 Leicester - ...

Gazzetta: “Correa salterà anche il Liverpool. L’Inter ora pensa a Caicedo subito” “Eppur si muove, la situazione del mercato dell’Inter è fluida e si aggiorna a seconda degli eventi”. Ne parla così oggi La Gazzetta dello Sport toccando un nome nuovo, Felipe Caicedo del Genoa: “L’ev ...

