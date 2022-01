LIVE Sci alpino, SuperG Cortina 2022 in DIRETTA: Curtoni comanda davanti a Tippler! Attesa per Brignone e Goggia (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI KITZBUEHEL DALLE 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI OGGI 11.59 Parte Lara Gut-Behrami, una delle favorite assolute per la gara di oggi. 11.58 Lontanissima Puchner: 0.66 di ritardo per l’austriaca che si inserisce in sesta piazza. 11.57 Parte l’austriaca Mirjam Puchner. 11.56 AL COMANDO ELENA Curtoni!! All’attacco per tutta la sua prova, è davanti per nove centesimi rispetto a Tamara Tippler. 11.55 0.14 di vantaggio per Curtoni sia al primo che al secondo intermedio! 11.54 PARTE ELENA Curtoni, LA PRIMA DELLE AZZURRE! 11.53 Perde tantissimo nel finale Robinson che era rimasta attaccata a Tippler per tutto il resto della gara: 53 centesimi di ritardo e ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA DI KITZBUEHEL DALLE 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI OGGI 11.59 Parte Lara Gut-Behrami, una delle favorite assolute per la gara di oggi. 11.58 Lontanissima Puchner: 0.66 di ritardo per l’austriaca che si inserisce in sesta piazza. 11.57 Parte l’austriaca Mirjam Puchner. 11.56 AL COMANDO ELENA!! All’attacco per tutta la sua prova, èper nove centesimi rispetto a Tamara Tippler. 11.55 0.14 di vantaggio persia al primo che al secondo intermedio! 11.54 PARTE ELENA, LA PRIMA DELLE AZZURRE! 11.53 Perde tantissimo nel finale Robinson che era rimasta attaccata a Tippler per tutto il resto della gara: 53 centesimi di ritardo e ...

