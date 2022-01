LIVE Sci alpino, Discesa Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: Dominik Paris ha una seconda chance sulla Streif (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Discesa DI Kitzbuehel LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI CORTINA Benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale della seconda libera di Kitzbuehel! Le pendenze della Streif tornano protagoniste con un altro appuntamento tra le porte larghe che fa il paio con la Discesa disputata venerdì. L’Italia (Dominik Paris in particolar modo) è chiamata al riscatto dopo la prestazione deludente dell’altro ieri. “Dommen” ha pagato a carissimo prezzo il ventisettesimo posto cedendo la leadership nella classifica di specialità al norvegese Aleksander Aamodt Kilde, grande ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADILADEL SUPERG FEMMINILE DI CORTINA Benvenuti amici e amiche di OA Sport allatestuale dellalibera di! Le pendenze dellatornano protagoniste con un altro appuntamento tra le porte larghe che fa il paio con ladisputata venerdì. L’Italia (in particolar modo) è chiamata al riscatto dopo la prestazione deludente dell’altro ieri. “Dommen” ha pagato a carissimo prezzo il ventisettesimo posto cedendo la leadership nella classifica di specialità al norvegese Aleksander Aamodt Kilde, grande ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: fuori Vinatzer e Razzoli, vince Ryding, 6° Sala, 9° Maurberger - nicocorradini74 : RT @MontagnaDiLibri: Celebrando i campionati di Coppa del Mondo di Sci alpino a Cortina, #UnaMontagnadiLibri, Lorenzo Fabiano e la campione… - marcuccimauriz : RT @News24_it: LIVE Sci alpino, Discesa Cortina 2022 in DIRETTA: Sofia Goggia torna a vincere! 'Mi è esploso il cuore, penso al superG' - O… - News24_it : LIVE Sci alpino, Discesa Cortina 2022 in DIRETTA: Sofia Goggia torna a vincere! 'Mi è esploso il cuore, penso al su… - infoitsport : Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022: LIVE slalom maschile di Kitzbühel e discesa femminile di Cortina -