LIVE – Pergolettese-Sudtirol 0-2 | Serie C 2021 2022 DIRETTA

(Di domenica 23 gennaio 2022) Ladi, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 14:30 di domenica 23 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SITO LEGA PRO Le formazioni ufficiali:: Galeotti; Nava, Lucenti, Lambrughi, Villa; Girelli, Arini, Varas; Bariti, Scardina, Morello.Allenatore:: Poluzzi; De Col, Zaro, Vinetot, Fabbri; Gatto, Tait, Broh; Casiraghi, Rover; Odogwu.Allenatore: AGGIORNA LA ...

) al 15' pt Zaro G. (Südtirol). La presentazione del match QUI- Lucchini dovrebbe optare per un modulo 4 - 3 - 3 con Galeotti tra i pali e difesa formata dalla coppia ...