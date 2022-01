Ilona Staller: il partito in cui era ai tempi in cui ha fatto politica (Di domenica 23 gennaio 2022) Ilona Staller militò in più partiti politici negli anni ottanta e novanta, prima di annunciare il suo ritorno negli anni duemila, ottenendo però un successo piuttosto scarso. Ilona Staller, all'anagrafe Elena Anna Staller, nota anche con lo pseudonimo di Cicciolina, nel 1987 fu eletta alla Camera dei deputati nelle file del partito Radicale: l'ex attrice pornografica fu la prima al mondo ad entrare in un parlamento nazionale. La Staller, nel 1985, si schierò con il partito Radicale, dichiarandosi contro l'energia nucleare e a favore dei diritti umani. Fu eletta deputato nella X legislatura del Parlamento italiano nel 1987, risultando seconda nelle liste del partito Radicale, solo dietro a Marco Pannella. Cinque anni dopo, insieme a ... Leggi su movieplayer (Di domenica 23 gennaio 2022)militò in più partiti politici negli anni ottanta e novanta, prima di annunciare il suo ritorno negli anni duemila, ottenendo però un successo piuttosto scarso., all'anagrafe Elena Anna, nota anche con lo pseudonimo di Cicciolina, nel 1987 fu eletta alla Camera dei deputati nelle file delRadicale: l'ex attrice pornografica fu la prima al mondo ad entrare in un parlamento nazionale. La, nel 1985, si schierò con ilRadicale, dichiarandosi contro l'energia nucleare e a favore dei diritti umani. Fu eletta deputato nella X legislatura del Parlamento italiano nel 1987, risultando seconda nelle liste delRadicale, solo dietro a Marco Pannella. Cinque anni dopo, insieme a ...

LLudovico88 : @Deputatipd @pdnetwork Ricco Siffredi, Ilona Staller e zio Michele da Avetrana sono candidati perfetti per questa repubblica - Eumoret : RT @PoliticaPerJedi: Ascolto basito le malefiche boiate novax dell'eurodeputata leghista Francesca Donato e penso che un tempo ci scandaliz… - Gerdac1971 : La love story senza lieto fine fra Cicciolina e Jeff Koons, è da leggere qui su @MarieClaire_it - NanoMacs : @pietroraffa Ilona Staller - C_Baudenbacher : @f_wintersberger On the trail of Ilona Staller alias Cicciolina. -