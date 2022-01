Formazioni ufficiali Spezia Sampdoria | le scelte degli allenatori

(Di domenica 23 gennaio 2022) Ledimatch valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022.(4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior, Kovalenko.; Verde, Manaj, Gyasi;. All. Motta.(3-5-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Magnani; Candreva, Ekdal; Rincòn, Thorsby, Augello; Gabbiadini, Caputo. All. Giampaolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

