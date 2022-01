Delia Duran, baci e abbracci con Soleil: “Sono connessa a te non più ad Alex” (Di domenica 23 gennaio 2022) A riportare la pace tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro non c’è riuscita Valeria Marini e nemmeno Katia Ricciarelli, ma Delia Duran (complice qualche drink). Ieri sera Durante la festa venezuelana la moglie di Alex Belli ha preso Soleil e Manila e le ha abbracciate e le tre hanno iniziato a ballare, poi la Sorge ha baciato a stampo la Nazzaro e la Duran si è intromessa: “Date anche a me un bacio“. Delia Duran: “Sono connessa a Soleil più che Alex”. Subito dopo i ‘balli proibiti’ Delia Duran è andata in cucina a preparare delle pietanze tipiche venezuelana insieme alla sua nuova amica. E ... Leggi su biccy (Di domenica 23 gennaio 2022) A riportare la pace traSorge e Manila Nazzaro non c’è riuscita Valeria Marini e nemmeno Katia Ricciarelli, ma(complice qualche drink). Ieri serate la festa venezuelana la moglie diBelli ha presoe Manila e le haate e le tre hanno iniziato a ballare, poi la Sorge haato a stampo la Nazzaro e lasi è intromessa: “Date anche a me uno“.: “più che”. Subito dopo i ‘balli proibiti’è andata in cucina a preparare delle pietanze tipiche venezuelana insieme alla sua nuova amica. E ...

Advertising

Carme69_B : RT @mrsincoerenza: “Lui mi deve aiutare” Da fuori?È realmente un tweet quello che ti serve per essere “aiutata”? Sei tu che nn lo stai aiu… - zazoomblog : GF Vip Delia Duran ha il Covid? “Non sente più odori e sapori”: la regia stacca - #Delia #Duran #Covid? #sente… - VelvetMagIta : #GFVip, Delia Duran ha il #Covid? 'Non sente più odori e sapori': la regia stacca #gfvip6 #VelvetMag #Velvet - CA2008lali : RT @mrsincoerenza: “Lui mi deve aiutare” Da fuori?È realmente un tweet quello che ti serve per essere “aiutata”? Sei tu che nn lo stai aiu… - BITCHYFit : Delia Duran, baci e abbracci con Soleil: 'Sono connessa a te non ad Alex' #GFVIP -