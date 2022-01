Ciclismo, dove debutteranno Ganna, Colbrelli, Nibali e tutti i big italiani? Le prime gare del calendario (Di domenica 23 gennaio 2022) Siamo alle porte della nuova stagione per il Ciclismo tricolore. Tutto pronto: a breve il debutto con le prime corse europee per tutti i corridori. Andiamo a scoprire nel dettaglio dove inizieranno questo 2022 gli atleti di spicco del Bel Paese. Il campione del mondo a cronometro Filippo Ganna ad inizio febbraio sarà in Francia all’Etoile de Bessèges – Tour du Gard. In terra transalpina al via anche Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), che sembra aver risolto i problemi fisici che lo hanno attanagliato alla fine della scorsa stagione, e la coppia della UAE Emirates formata da Diego Ulissi e Davide Formolo. Passaggio all’Astana Qazaqstan Team per Vincenzo Nibali che partirà con la compagine kazaka verso la Spagna: il 2 febbraio c’è la Volta a la Comunitat Valenciana. Nella corsa ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Siamo alle porte della nuova stagione per iltricolore. Tutto pronto: a breve il debutto con lecorse europee peri corridori. Andiamo a scoprire nel dettaglioinizieranno questo 2022 gli atleti di spicco del Bel Paese. Il campione del mondo a cronometro Filippoad inizio febbraio sarà in Francia all’Etoile de Bessèges – Tour du Gard. In terra transalpina al via anche Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), che sembra aver risolto i problemi fisici che lo hanno attanagliato alla fine della scorsa stagione, e la coppia della UAE Emirates formata da Diego Ulissi e Davide Formolo. Passaggio all’Astana Qazaqstan Team per Vincenzoche partirà con la compagine kazaka verso la Spagna: il 2 febbraio c’è la Volta a la Comunitat Valenciana. Nella corsa ...

Advertising

tweetnewsit : A fornire i dati è stata l'UCI: i numeri migliori li ha il World Tour femminile, dove il tasso di vaccinazione tra… - MichGPS : @Nikybo85 @giroditalia Il menador dove ci passerà il #giro2022 si trova in Trentino - CyclingRace24 : Il grande ciclismo è pronto a ripartire, e allora bel servizio di - Mauro_Cattaneo_ : RT @lucianarota: Abbiamo studiato la storia, la geografia, le emozioni … ed è uscito questo. Prodotto in tandem da due Molto Amici per prom… - lucianarota : Abbiamo studiato la storia, la geografia, le emozioni … ed è uscito questo. Prodotto in tandem da due Molto Amici p… -