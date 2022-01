Australian Open 2022, sarà Gael Monfils il prossimo avversario di Matteo Berrettini. Precedenti e statistiche (Di domenica 23 gennaio 2022) Tutto come da copione? Decisamente sì. Matteo Berrettini e Gael Monfils si incontreranno nei quarti di finale degli Australian Open 2022. L’azzurro, in tre set (7-5 7-6 (4) 6-4), ha sconfitto lo spagnolo Pablo Carreno Busta e centrato la prima qualificazione ai quarti della carriera in questo Major; il transalpino ha regolato il serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 7-5 7-6 (4) 6-3 e ha dato conferma di godere di un grande condizione. Un Monfils ritrovato che ha iniziato il 2022 con il successo nel torneo di Adelaide, battendo in Finale il russo Karen Khachanov (6-4 6-4) e completato un percorso netto nel Major Australiano. Allo stato attuale delle cose, infatti, Gael non ha concesso neanche un ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Tutto come da copione? Decisamente sì.si incontreranno nei quarti di finale degli. L’azzurro, in tre set (7-5 7-6 (4) 6-4), ha sconfitto lo spagnolo Pablo Carreno Busta e centrato la prima qualificazione ai quarti della carriera in questo Major; il transalpino ha regolato il serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 7-5 7-6 (4) 6-3 e ha dato conferma di godere di un grande condizione. Unritrovato che ha iniziato ilcon il successo nel torneo di Adelaide, battendo in Finale il russo Karen Khachanov (6-4 6-4) e completato un percorso netto nel Majoro. Allo stato attuale delle cose, infatti,non ha concesso neanche un ...

Advertising

Eurosport_IT : Abbiamo questi due fenomeni agli ottavi di finale degli Australian Open! ?????? #EurosportTENNIS | #AO22 | #AusOpen… - Eurosport_IT : SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNER! ?? L'azzurro batte in 4 set Daniel e per la prima volta… - Eurosport_IT : Per la 1ª volta in carriera Matteo Berrettini è ai quarti di finale degli Australian Open: vietato non mettere like… - lucalfier : RT @ItaliaTeam_it: DAI MATTEOOOOOOO! ?? Berrettini batte Pablo Carreno-Busta in tre set, è ai quarti degli Australian Open! ?? #ItaliaTeam… - Torakjkj : RT @Agenzia_Ansa: Tennis, Matteo Berrettini approda per la prima volta nella sua carriera ai quarti di finale degli Australian Open, primo… -