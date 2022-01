Atalanta, oltre l’emergenza: una difesa di ferro e una squadra di guerrieri (Di domenica 23 gennaio 2022) Un risultato bellissimo dopo una partita bruttissima. Potrebbe anche essere la sintesi di Lazio-Atalanta, cioè l’emergenza che più emergenza non si può. Tanto che, parafrasando Pierpaolo Marino, allora dovremmo dire che anche i nerazzurri (o corallini, pardon) scesi in campo all’Olimpico sono stati dei ‘martiri’, come il direttore generale dell’Udinese aveva definito i suoi dopo la sconfitta tennistica di due settimane fa. Comunque, detto che anche Sarri lamentava almeno cinque assenze, Gasperini alla fine sfoggiava un bel sorriso invece che piangersi addosso per l’assenza di nove titolari, più uno in Coppa d’Africa. Praticamente una squadra intera. Se restiamo al confronto più recente con l’Inter, a una squadra già ‘arrangiata’ ne mancavano altri quattro nella formazione di partenza, cioè De Roon, Koopmeiners, Pasalic ... Leggi su bergamonews (Di domenica 23 gennaio 2022) Un risultato bellissimo dopo una partita bruttissima. Potrebbe anche essere la sintesi di Lazio-, cioèche più emergenza non si può. Tanto che, parafrasando Pierpaolo Marino, allora dovremmo dire che anche i nerazzurri (o corallini, pardon) scesi in campo all’Olimpico sono stati dei ‘martiri’, come il direttore generale dell’Udinese aveva definito i suoi dopo la sconfitta tennistica di due settimane fa. Comunque, detto che anche Sarri lamentava almeno cinque assenze, Gasperini alla fine sfoggiava un bel sorriso invece che piangersi addosso per l’assenza di nove titolari, più uno in Coppa d’Africa. Praticamente unaintera. Se restiamo al confronto più recente con l’Inter, a unagià ‘arrangiata’ ne mancavano altri quattro nella formazione di partenza, cioè De Roon, Koopmeiners, Pasalic ...

