Anche Sony nello Spazio con la missione “Star Sphere”: equipagerà un satellite con la sua mirrorless full-frame (Di domenica 23 gennaio 2022) Durante il CES 2022 è stato mostrato quello che rappresenta prototipo del satellite che sarà utilizzato da Sony per la sua missione Star Sphere. La particolarità? una fotocamera full-frame e un obiettivo, firmato Sony, per riprendere la Terra da 500 km di quota in perfetta qualità Il satellite di Sony pronto a fotografare la terra – Computermagazine.itIl produttore Sony non è il primo produttore di fotocamere a puntare alla riprese perfetta dallo Spazio, e infatti si sta preparando a lanciare un suo personalissimo satellite. Ma non è ceto l’unico: per esempio Canon ha già lanciato in orbita più di un satellite per l’imaging terrestre e ha realizzato ... Leggi su computermagazine (Di domenica 23 gennaio 2022) Durante il CES 2022 è stato mostrato quello che rappresenta prototipo delche sarà utilizzato daper la sua. La particolarità? una fotocamerae un obiettivo, firmato, per riprendere la Terra da 500 km di quota in perfetta qualità Ildipronto a fotografare la terra – Computermagazine.itIl produttorenon è il primo produttore di fotocamere a puntare alla riprese perfetta dallo, e infatti si sta preparando a lanciare un suo personalissimo. Ma non è ceto l’unico: per esempio Canon ha già lanciato in orbita più di unper l’imaging terrestre e ha realizzato ...

Advertising

GamePlayFusi : @HydraTheBlue Che saggità! Journey è il classico gioco sony: qualità in tutto, audio, grafica, storia e sensazioni.… - ffedexs : Io ancora non mi capacito di come ci sia gente che accetta l’aumento dei prezzi dei giochi Sony a 80€ manco stesser… - giozomparelli : @alessio_1973 sony ne faceva una simile ma anziché essere così squadrata aveva gli angoli tondeggianti (a mio avvis… - Sylioh : @Mik_Nekonomicon Ahahahah, sì 20 secoli fa! Ti lascio il link così senti anche te il disagio con il Sony Vaio che l… - LucaParry85 : @Robertomic7 Ma quello è sicuro come per dire mlb the show, che sony ha deciso di portarlo su gamepass, anche se li… -