Allegri: «Risultato giusto, facciamo un passo alla volta» (Di lunedì 24 gennaio 2022) Massimiliano Allegri ha parlato al termine della sfida che la Juventus ha pareggiato senza reti a San Siro contro il Milan Tutto sommato soddisfatto Max Allegri dopo il pareggio contro il Milan. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN: Risultato– «Un pezzo alla volta, con calma. Venivamo da tanti scontri diretti, stasera è stato importante per chiudere gennaio nel migliore dei modi e rimanere attaccati. Gli ultimi 25/30 metri dobbiamo essere più sereni, lucidi nell’ultimo passaggio. Il campo non ci ha permesso questo stasera. E’ giusto il pari: noi abbiamo fatto meglio il secondo tempo, potevamo fare meglio nel primo a campo aperto. Ci sono ancora tante partite, abbiamo già giocato tre scontri diretti. I ragazzi stanno giocando più da squadra, capiscono come gestire la ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Massimilianoha parlato al termine della sfida che la Juventus ha pareggiato senza reti a San Siro contro il Milan Tutto sommato soddisfatto Maxdopo il pareggio contro il Milan. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN:– «Un pezzo, con calma. Venivamo da tanti scontri diretti, stasera è stato importante per chiudere gennaio nel migliore dei modi e rimanere attaccati. Gli ultimi 25/30 metri dobbiamo essere più sereni, lucidi nell’ultimo passaggio. Il campo non ci ha permesso questo stasera. E’il pari: noi abbiamo fatto meglio il secondo tempo, potevamo fare meglio nel primo a campo aperto. Ci sono ancora tante partite, abbiamo già giocato tre scontri diretti. I ragazzi stanno giocando più da squadra, capiscono come gestire la ...

