Ultime Notizie Roma del 22-01-2022 ore 07 | 10

(Di sabato 22 gennaio 2022)dailynews radiogiornale sabato 22 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale Silvio Berlusconi Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono sentiti al telefono in programma aun vertice di coalizione in occasione dell’elezione del Presidente della Repubblica il centro-destra avrà una posizione condivisa unitaria rendono noto i partiti dell’Alleanza senza greenpath non sarà possibile accedere agli uffici postali o di credito per ritirare la pensione lo prevede il dpcm firmato dal premier Mario Draghi che definisce l’elenco delle attività essenziali quali si potrà accedere dal primo febbraio senza certificato il ministro della Salute Roberto Speranza dei dati dell’ultimo monitoraggio settimanale del comitato tecnico scientifico ha firmato una nuova ordinanza che prevede il passaggio di Puglia e Sardegna in zona gialla e di AbruzzoGiulia Piemonte ...

Advertising

fanpage : Ultim'ora L’Austria approva l'obbligo vaccinazione: entrerà in vigore il 4 febbraio, è il primo Paese europeo a fa… - Corriere : L’Austria approva l’obbligo del vaccino: è il primo Paese in Ue - Agenzia_Ansa : Nelle ultime quattro settimane i contagiati da Omicron sono passati dal 35% della fine di dicembre al'80% degli ult… - Ferula18 : 18 anni e 166mila €. Numeri densi, pieni di morti premature, ingiuste, vili. Sono notizie che dovrebbero sconvolger… - MasticareCalcio : Serie A: le ultime notizie dai campi. I match del sabato -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Sky Tg24

Si chiama Diario Politico, è gratis, e per iscriversi basta andare qui ) Il dibattito dellesettimane ha messo in luce le rilevanti difficoltà dei partiti nel trovare un accordo su una ...Il tecnico crociato ha "glissato" sul possibile caso Tutino, alla seconda gara consecutiva senza essere impiegato, mentre ha lamentato le tante assenze che hanno falcidiato nellesettimane il ...Cala la scure delle positività al Covid anche dalle parti dell’Osteria della Sghisa. A comunicare la chiusura del locale per alcuni giorni è stato lo stesso personale, con un post sulla sua pagina Fac ...Nessuno lo dice, per paura di leggere le proprie considerazioni spiattellate su giornali e siti web: ma il no di Mattarella al bis per il Colle ha messo nei guai il 68% dei deputati e il 74% dei senat ...