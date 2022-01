Traffico Roma del 22-01-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 22 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio è ben trovati dalla redazione in aumento ilnella capitale rallentamenti e code a tratti sul raccordo in carreggiata esterna dall’appia all’Anagnina e interna dalla Nina alla Ardeatina in via del Foro Italico circolazione rallentata tra via dei Campi Sportivi e la Salaria verso San Giovanni in via Cassia incidente all’incrocio con via dell’inviolatella Borghese Ci sono rallentamenti nelle due direzioni è sempre in via Cassia code a tratti tra via della Giustiniana e via di Grottarossa in ingresso in città code sul lungotevere dal ponte Vittorio Emanuele II al ponte Regina Margherita in direzione Flaminio le poi sulla Prenestina all’altezza di via dell’Acqua Vergine in entrambi i sensi di marcia molto ilnell’area di San Giovanni dove è in corso una manifestazione deviate le linee bus di ...