Il capo della Marina tedesca, vice ammiraglio Achim Kay Schoenbach, ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico in seguito alle sue controverse osservazioni sulla crisi in Ucraina. Lo ha annunciato ...

Il capo della Marina tedesca, vice ammiraglio Achim Kay Schoenbach, ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico in seguito alle sue controverse osservazioni sulla crisi in Ucraina. Lo ha annunciato in ...

Si dimette il capo della Marina tedesca BERLINO, 22 GEN - Il capo della Marina tedesca, vice ammiraglio Achim Kay Schoenbach, ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico in seguito alle sue controverse osservazioni sulla crisi in Ucraina.

