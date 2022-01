Roland Garros 2022: Novak Djokovic in campo a Parigi da guarito al Covid-19? (Di sabato 22 gennaio 2022) Gli Australian Open sono in pieno svolgimento e, nonostante l’onda della polemica si sia leggermente placata, l’argomento relativo all’assenza di Novak Djokovic e a tutti gli scenari che ne sono succeduti resta sempre aperto. Si guarda al futuro, con il serbo che sembra essere tutt’altro che intenzionato a vaccinarsi e, dunque, sarebbe a rischio anche per i prossimi tornei più importanti a livello ATP. È di oggi una novità riguardante il Roland Garros, lo Slam Parigino: la nuova normativa, approvata dal Parlamento francese, prevede che il nuovo passaporto vaccinale può essere attribuito anche a chi è guarito dal Covid da non più di sei mesi. Australian Open 2022: Kyrgios e Kokkinakis battono Metkic/Pavic, negli spogliatoi rischio ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) Gli Australian Open sono in pieno svolgimento e, nonostante l’onda della polemica si sia leggermente placata, l’argomento relativo all’assenza die a tutti gli scenari che ne sono succeduti resta sempre aperto. Si guarda al futuro, con il serbo che sembra essere tutt’altro che intenzionato a vaccinarsi e, dunque, sarebbe a rischio anche per i prossimi tornei più importanti a livello ATP. È di oggi una novità riguardante il, lo Slamno: la nuova normativa, approvata dal Parlamento francese, prevede che il nuovo passaporto vaccinale può essere attribuito anche a chi èdalda non più di sei mesi. Australian Open: Kyrgios e Kokkinakis battono Metkic/Pavic, negli spogliatoi rischio ...

