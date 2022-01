Raffaella Fico, dopo il GfVip è sparita dai radar: viene a galla un clamoroso retroscena (Di sabato 22 gennaio 2022) Raffaella Fico dopo il Grande Fratello Vip è sparita dal radar televisivo: ecco i motivi, i dettagli e le curiosità Una delle showgirl del mondo televisivo italiano conosciuta per aver partecipato a diversi reality fra cui il Grande Fratello Vip è la splendida e bellissima Raffaella Fico. Più volte ha attirato l’attenzione dei media sulla sua storia d’amore con Mario Balottelli e sulla figlia non riconosciuta subito dall’uomo. Ella è nata in provincia di Napoli, a Cercola e prima di approdare nel mondo televisivo si è diplomata al liceo socio-pedagogico. curiosità (foto web)La carriera di Raffaella inizia nel 2007 quando vinse il famoso concorso di bellezza Miss Grand Prix, introducendola nel mondo televisivo e dello spettacolo ... Leggi su topicnews (Di sabato 22 gennaio 2022)il Grande Fratello Vip èdaltelevisivo: ecco i motivi, i dettagli e le curiosità Una delle showgirl del mondo televisivo italiano conosciuta per aver partecipato a diversi reality fra cui il Grande Fratello Vip è la splendida e bellissima. Più volte ha attirato l’attenzione dei media sulla sua storia d’amore con Mario Balottelli e sulla figlia non riconosciuta subito dall’uomo. Ella è nata in provincia di Napoli, a Cercola e prima di approdare nel mondo televisivo si è diplomata al liceo socio-pedagogico. curiosità (foto web)La carriera diinizia nel 2007 quando vinse il famoso concorso di bellezza Miss Grand Prix, introducendola nel mondo televisivo e dello spettacolo ...

Advertising

PasqualeMarro : #RaffaellaFico rivelazione: “sto vivendo un bel momento” - cryyfuckinbaby : bugalalla, elisatruecrime, annamaria franzoni, greta menchi, raffaella fico, massimo bossetti - fanpage : Da alcune puntate non si vede più nel parterre del #gfvip. Alcuni sostengono che abbia preso le distanze dal progra… - FRAJAMAS : Gf Vip, Raffaella Fico che fine ha fatto? «Non vuole avere più niente a che fare con il reality». Il retroscena… - 361_magazine : Raffaella Fico non è in studio al Grande Fratello Vip: l'ultima volta in tv è stata domenica scorsa ad Avanti un al… -