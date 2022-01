(Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Ci sarà– probabilmente in mattinata, apprende l’Adnkronos – unconfronto tra Giuseppe, Enricoe Roberto. Sul tavolo la linea comune da tenere in aula alla prima votazione, lunedì alle 15, sul presidente della Repubblica. Un analogo confronto è previsto anche trae Matteo Renzi, che ieri si sono visti e hanno concordato di fare il puntoin vista del voto di lunedì quando, a seconda dall’esito deldel centrodestra di oggi, potrebbe essere più chiaro il quadro con cui ci si appresta all’avvio delle votazioni. Semprealle 17, il segretario del Pd riunirà i grandi elettori dem alla Camera. In agenda anche un confronto trae Matteo Salvini ...

fleinaudi : Domani, a partire dalle 11.45, il nostro Presidente @avvbenedetto sarà ospite di @EnricaAgostini per @RaiSabato24 s… - fattoquotidiano : Berlusconi al Quirinale, sul Fatto di domani la carica dei pregiudicati per portarlo al Colle - italiaserait : Quirinale, domani nuovo vertice Conte, Letta e Speranza - fisco24_info : Quirinale, domani nuovo vertice Conte, Letta e Speranza: (Adnkronos) - Nell'odg linea comune sul primo voto. Letta… - sulsitodisimone : Quirinale, domani nuovo vertice Conte, Letta e Speranza -

