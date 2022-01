“Pronti a partire per Napoli”, l’annuncio sui social del difensore della Salernitana (Di sabato 22 gennaio 2022) C’era tanta attesa per capire se Napoli-Salernitana si potesse giocare. La situazione Covid in casa granata ha infatti tenuto in bilico il match, che però adesso pare proprio si giochi. L’indizio è arrivato direttamente da un calciatore della Salernitana, Riccardo Gagliolo. Il difensore ha pubblicato poco fa una Instagram Story in cui ha annunciato di essersi negativizzato e di essere tornato disponibile per il match. Messaggio Gagliolo su Instagram “Finalmente negativo, pronto a partire per Napoli“, questo il messaggio di Gagliolo che indirettamente dà l’annuncio: la gara con la Salernitana prevista per domani alle 15 allo stadio Maradona si giocherà regolarmente. Leggi su spazionapoli (Di sabato 22 gennaio 2022) C’era tanta attesa per capire sesi potesse giocare. La situazione Covid in casa granata ha infatti tenuto in bilico il match, che però adesso pare proprio si giochi. L’indizio è arrivato direttamente da un calciatore, Riccardo Gagliolo. Ilha pubblicato poco fa una Instagram Story in cui ha annunciato di essersi negativizzato e di essere tornato disponibile per il match. Messaggio Gagliolo su Instagram “Finalmente negativo, pronto aper“, questo il messaggio di Gagliolo che indirettamente dà: la gara con laprevista per domani alle 15 allo stadio Maradona si giocherà regolarmente.

Advertising

sscalcionapoli1 : Salernitana, l’annuncio di Gagliolo: “Negativo, pronti a partire per Napoli!” - napolista : #Salernitana, #Gagliolo annuncia: «Sono negativo, pronti a partire per #Napoli» La storia su Instagram del difenso… - tuttonapoli : FOTO - Salernitana, l'annuncio di Gagliolo: 'Negativo, pronti a partire per Napoli!' - corrierebergamo : Lazio-Atalanta si gioca (salvo sorprese): i nerazzurri pronti a partire per Roma - tittimaestra : RT @RetePaceDisarmo: Siete pronti? Stanno per iniziare gli eventi e le attività per festeggiare il primo Anniversario dell'entrata in vigor… -