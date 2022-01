Osservatorio Quirinale | Mattarella chiude da record in Rete e Berlusconi domina online

(Di sabato 22 gennaio 2022) Il settennato di Sergiosicon un anno digitale da. Il presidente della Repubblica infatti si porta via daluna vagonata di menzioni, poco sotto le 71 mila...

Advertising

infoitinterno : Osservatorio Quirinale, in Rete cresce il mood pro Draghi: stabile Berlusconi - MCapisani : RT @pazzoperrep: Osservatorio Elkann da paura! Draghi muove le sue pedine e vede John Elkann a Palazzo Chigi. - pazzoperrep : Osservatorio Elkann da paura! Draghi muove le sue pedine e vede John Elkann a Palazzo Chigi. - Cepernich : RT @AssoComPol: ??Attivo da qualche giorno #OsservatorioQuirinale un progetto di @BlogMeter ed @arcadiacomit che censisce quotidianamente il… - GPMazzoleni : RT @AssoComPol: ??Attivo da qualche giorno #OsservatorioQuirinale un progetto di @BlogMeter ed @arcadiacomit che censisce quotidianamente il… -

Ultime Notizie dalla rete : Osservatorio Quirinale

ilmattino.it

Riporto integralmente le cifre che rende pubbliche nel suo ottimo sito l'nazionale ... se si definiranno gli accordi probabilmente più complessivi pere Palazzo Chigi. Mi sono ...Il settennato di si chiude con un anno digitale da record. Il presidente della Repubblica infatti si porta via daluna vagonata di menzioni, poco sotto le 71 mila citazioni, ma soprattutto si congeda dagli italiani con un mood positivo al 45%. Negli ultimi dodici mesi la quota dell'engagement - che ...Il 3 febbraio scade il mandato di Sergio Mattarella e Roberto Fico ha convocato il Parlamento in seduta comune per l’elezione del Presidente della Repubblica che comincia lunedì 24 gennaio. CHI SONO I ...Dopo giorni di attese e conteggi dei potenziali voti, ha sciolto la riserva invitando il centrodestra a trovare un candidato condiviso ...