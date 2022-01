Niente sport per i non vaccinati. Ancora una volta manca il senso della misura (Di sabato 22 gennaio 2022) di Sara Gandini, epidemiologa/biostatistica, e Clementina Sasso, astrofisica C’è una cosa che più di altre è mancata in questi due anni di pandemia: si tratta del senso della misura. Un senso della misura che, in un evento come quello rappresentato da un’emergenza sanitaria globale, dovrebbe guardare principalmente alla solidità delle valutazioni scientifiche, mentre troppo spesso si è sconfinati nel campo dell’ideologia e dell’etica: come era immorale passeggiare da soli in epoca di lockdown duro – per rispetto a chi soffriva, non perché ciò costituisse un ostacolo alla guarigione o potesse in alcun modo alleviare sofferenza e morti – così oggi diventa immorale l’essere sprovvisti di vaccinazione, indipendentemente dall’età e da valutazioni sui rischi del singolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) di Sara Gandini, epidemiologa/biostatistica, e Clementina Sasso, astrofisica C’è una cosa che più di altre èta in questi due anni di pandemia: si tratta del. Unche, in un evento come quello rappresentato da un’emergenza sanitaria globale, dovrebbe guardare principalmente alla solidità delle valutazioni scientifiche, mentre troppo spesso si è sconfinati nel campo dell’ideologia e dell’etica: come era immorale passeggiare da soli in epoca di lockdown duro – per rispetto a chi soffriva, non perché ciò costituisse un ostacolo alla guarigione o potesse in alcun modo alleviare sofferenza e morti – così oggi diventa immorale l’essere sprovvisti di vaccinazione, indipendentemente dall’età e da valutazioni sui rischi del singolo ...

Niente sport per i non vaccinati. Ancora una volta manca il senso della misura Il Fatto Quotidiano

