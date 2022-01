Milan, Leao: “Presto per parlare di rinnovo, Pioli mi ha capito” (Di sabato 22 gennaio 2022) L’attaccante del Milan Rafael Leao ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, toccando alcuni temi tra cui il suo futuro: “E’ ancora Presto per parlare di rinnovo. Mi restano due anni di contratto e non sono pochi, qui sto benissimo“. Il portoghese ha poi parlato del suo rapporto con il tecnico Stefano Pioli: “Il mister mi ha capito. Sa che posso fare la differenza con i miei dribbling e i miei strappi. Rispetto al passato si fida di me e non mi spiega tante cose, non sono più un giovane indisciplinato. Adesso sono molto più costante e concreto. Prima magari giocavo un ottimo quarto d’ora e poi mi fermavo. Ora invece sono continuo nei 90 minuti, segno e faccio più assist“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) L’attaccante delRafaelha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, toccando alcuni temi tra cui il suo futuro: “E’ ancoraperdi. Mi restano due anni di contratto e non sono pochi, qui sto benissimo“. Il portoghese ha poi parlato del suo rapporto con il tecnico Stefano: “Il mister mi ha. Sa che posso fare la differenza con i miei dribbling e i miei strappi. Rispetto al passato si fida di me e non mi spiega tante cose, non sono più un giovane indisciplinato. Adesso sono molto più costante e concreto. Prima magari giocavo un ottimo quarto d’ora e poi mi fermavo. Ora invece sono continuo nei 90 minuti, segno e faccio più assist“. SportFace.

