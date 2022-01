Lorenzo Parelli, la rabbia della mamma: «Mio figlio, morto per uno stage» (Di domenica 23 gennaio 2022) Lorenzo Parelli, 18 anni, è morto durante uno stage di alternanza scuola-lavoro in provincia di Udine. La madre, Maria Elena Dentesano, si sfoga con il sindaco: «È inaccettabile, straziante». Il titolare dell’azienda indagato per omicidio colposo Leggi su corriere (Di domenica 23 gennaio 2022), 18 anni, èdurante unodi alternanza scuola-lavoro in provincia di Udine. La madre, Maria Elena Dentesano, si sfoga con il sindaco: «È inaccettabile, straziante». Il titolare dell’azienda indagato per omicidio colposo

Advertising

ZanAlessandro : Lunedì Lorenzo Parelli, studente 18enne, sarebbe dovuto tornare in classe dopo uno stage in azienda. Oggi è morto s… - Tg3web : Incidente mortale in una azienda vicino Udine. Lorenzo Parelli, un ragazzo di appena 18 anni, all'ultimo giorno di… - Agenzia_Ansa : Sul caso di Lorenzo Parelli, il diciottenne morto schiacciato durante lo stage in un progetto di Alternanza Scuola-… - paolocol1 : RT @ZanAlessandro: Lunedì Lorenzo Parelli, studente 18enne, sarebbe dovuto tornare in classe dopo uno stage in azienda. Oggi è morto sul po… - Boarding77 : RT @mazzeoantonio: Lorenzo Parelli, 18 anni. Doveva essere a scuola. Fare italiano, 2 ore di laboratorio e poi in palestra per una partita… -