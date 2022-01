LIVE Sinner-Daniel 6-4 1-6 2-1, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’italiano manca una palla break a inizio terzo set, ma è in ripresa (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Scambio a ritmo sostenuto dal fondo, il primo a sbagliare è Daniel con il dritto. 0-15 Rovescio lungo di Sinner. 2-1 Sinner, chiude senza problemi questo game l’azzurro, in chiara ripresa dopo il secondo parziale. 40-0 Prima e dritto in avanzamento di Sinner. 30-0 Viene a rete in controtempo Daniel, Sinner se ne accorge e gli tira addosso il rovescio in maniera abbastanza veloce da renderlo incontrollabile. 15-0 palla corta troppo, appunto, corta di Daniel con il dritto. 1-1 Daniel trova la prima esterna che certifica la parità. Vantaggio Daniel, gran scambio che il giapponese riesce a girare e poi a chiudere a rete ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Scambio a ritmo sostenuto dal fondo, il primo a sbagliare ècon il dritto. 0-15 Rovescio lungo di. 2-1, chiude senza problemi questo game l’azzurro, in chiaradopo il secondo parziale. 40-0 Prima e dritto in avanzamento di. 30-0 Viene a rete in controtempose ne accorge e gli tira addosso il rovescio in maniera abbastanza veloce da renderlo incontrollabile. 15-0corta troppo, appunto, corta dicon il dritto. 1-1trova la prima esterna che certifica la parità. Vantaggio, gran scambio che il giapponese riesce a girare e poi a chiudere a rete ...

