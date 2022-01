Juric | ' Il Sassuolo ha qualità superiore Noi siamo in crescita | ma niente pressioni'

Advertising

Non si fida per nulla di questo, Ivan. 'Sono una grande squadra che gioca allo stesso modo da molto tempo', mette in guardia il tecnico granata nella conferenza stampa a ventiquattrore dalla sfida di domani pomeriggio ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'allenatore del Torino, Ivan, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro ilIvanha parlato in conferenza stampa in visa della partita di domani contro il. Le parole dell'allenatore del Torino: EUROPA - "Preferisco non rispondere, non dobbiamo mettere ...Ivan Juric non ne può più. Nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell'impegno con il Sassuolo, Ivan JUric ha dichiarato: "Il Sassuolo è una grande squadra, hanno un at ...Il Torino è in una discreta posizione di classifica, 9° posto, e avrebbe bisogno di alcuni rinforzi per fare ulteriori passi avanti, come mister Juric chiede da quest’estate ...