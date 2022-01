Jannik Sinner apre le porte a McEnroe? “Una leggenda, vediamo cosa esce”. La calma chiamata a Piatti: “Anche io sono nervoso” (Di sabato 22 gennaio 2022) Jannik Sinner ha sconfitto Taro Daniel in quattro set e si è qualificato agli ottavi di finale degli Australian Open 2002. Il tennista italiano ha faticato più del previsto contro il coriaceo giapponese, ha perso nettamente il secondo set e ha dovuto reagire per alzare progressivamente il suo livello di gioco e riuscire ad avere la meglio contro il numero 120 del ranking ATP. L’altoatesino può proseguire la propria avventura sul cemento outdoor di Melbourne, dove tra due giorni affronterà l’australiano Alex de Minaur. Il 20enne si è imposto col punteggio di 6-4, 1-6, 6-3, 6-1. A tenere ancora banco sono le dichiarazioni rilasciate alcuni giorni fa in cui parlava dell‘ingresso di una quarta figura all’interno del suo staff. Il grandissimo John McEnroe, vincitore di sette Slam in singolare, ha dichiarato testualmente a ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022)ha sconfitto Taro Daniel in quattro set e si è qualificato agli ottavi di finale degli Australian Open 2002. Il tennista italiano ha faticato più del previsto contro il coriaceo giapponese, ha perso nettamente il secondo set e ha dovuto reagire per alzare progressivamente il suo livello di gioco e riuscire ad avere la meglio contro il numero 120 del ranking ATP. L’altoatesino può proseguire la propria avventura sul cemento outdoor di Melbourne, dove tra due giorni affronterà l’australiano Alex de Minaur. Il 20enne si è imposto col punteggio di 6-4, 1-6, 6-3, 6-1. A tenere ancora bancole dichiarazioni rilasciate alcuni giorni fa in cui parlava dell‘ingresso di una quarta figura all’interno del suo staff. Il grandissimo John, vincitore di sette Slam in singolare, ha dichiarato testualmente a ...

