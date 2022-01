Inter, momento magico: stavolta è Dzeko a salvarla allo scadere, beffato il Venezia (Di sabato 22 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Il Venezia resiste per 90 minuti ma alla fine passa sempre l'Inter. La capolista, come in Coppa Italia, rimonta e la spunta all'ultimo respiro: un colpo di testa di Dzeko regala il 2-1 ai nerazzurri, che allungano sul Milan e mettono pressione ai rossoneri anche in vista del derby alla ripresa dopo la sosta per le nazionali. I lagunari si presentano sul terreno di gioco di un ‘Meazzà in condizioni tutt'altro che perfette con un abbottonato 5-3-2, coprendosi con ordine e compattezza, e trovando addirittura il vantaggio al 19'. Cross dalla destra di Ampadu, Henry sbuca alle spalle di Skriniar e fredda Handanovic con un colpo di testa che tocca la traversa e si infila alle spalle del capitano nerazzurro. L'Inter sembra perdere la pazienza ma trova l'episodio giusto per pareggiare prima ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Ilresiste per 90 minuti ma alla fine passa sempre l'. La capolista, come in Coppa Italia, rimonta e la spunta all'ultimo respiro: un colpo di testa diregala il 2-1 ai nerazzurri, che allungano sul Milan e mettono pressione ai rossoneri anche in vista del derby alla ripresa dopo la sosta per le nazionali. I lagunari si presentano sul terreno di gioco di un ‘Meazzà in condizioni tutt'altro che perfette con un abbottonato 5-3-2, coprendosi con ordine e compattezza, e trovando addirittura il vantaggio al 19'. Cross dalla destra di Ampadu, Henry sbuca alle spalle di Skriniar e fredda Handanovic con un colpo di testa che tocca la traversa e si infila alle spalle del capitano nerazzurro. L'sembra perdere la pazienza ma trova l'episodio giusto per pareggiare prima ...

