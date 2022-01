Gf Vip 6, dura lite nella notte tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: lui va a dormire in un’altra stanza (Di sabato 22 gennaio 2022) Non c’è pace, all’interno della Casa del Gf Vip 6, per la coppia composta dall’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni, e dall’ex corteggiatore, ed ex tentatore, Alessandro Basciano. I due ragazzi, che stanno insieme già da qualche settimana, si sono resi più volte protagonisti di liti e riavvicinamenti, scontri e riappacificazioni e ieri sera si è scritto un nuovo atto della loro turbolenta relazione sentimentale. A quanto pare, al termine della diretta con Alfonso Signorini, l’ex tentatore è andato su tutte le furie con la fidanzata, il motivo? Quest’ultima, dopo le nomination, si sarebbe messa a parlare con Delia duran, la stessa Delia che aveva nominato proprio Basciano. Questo il racconto della lite che Sophie ha fatto a Miriana Trevisan, ... Leggi su isaechia (Di sabato 22 gennaio 2022) Non c’è pace, all’interno della Casa del Gf Vip 6, per la coppia composta dall’ex tronista di Uomini e Donne, e dall’ex corteggiatore, ed ex tentatore,. I due ragazzi, che stanno insieme già da qualche settimana, si sono resi più volte protagonisti di liti e riavvicinamenti, scontri e riappacificazioni e ieri sera si è scritto un nuovo atto della loro turbolenta relazione sentimentale. A quanto pare, al termine della diretta con Alfonso Signorini, l’ex tentatore è andato su tutte le furie con la fidanzata, il motivo? Quest’ultima, dopo le nomination, si sarebbe messa a parlare con Delian, la stessa Delia che aveva nominato proprio. Questo il racconto dellacheha fatto a Miriana Trevisan, ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, dura lite nella notte tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: lui va a dormire in un'altra stanza L'e… - infoitcultura : Valeria: 'Lo scherzo è bello quando dura poco' - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - cussiddu : Ma quanti anni dura il grande fratello vip? - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Delia Dura provoca Barù: 'Sono venuta qui per conquistare un grande uomo come te' - Clata1112 : @Linkem25 Poverini, quanto è dura la vita dei Vip! #gfvip #FUORIKATIA -