Gasp festeggia il pareggio | e sul malessere di Ilicic | “Lo aspettiamo | lasciamolo stare”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 23 gennaio 2022) Roma. Al termine delsofferto in casa della Lazio ha parlato Gian Pieroerini. Il tecnico dell’Atalanta si è espresso sulla prestazione: “Non avevamo dubbi sul fatto di giocare, eravamo in grande emergenza e siamo riusciti ad arginare la Lazio. Ottima partita difensiva, avremmo potuto fare di più ma l’infortunio di Miranchuk ci ha penalizzato”. Positivo il giudizio sulla prestazione di Scalvini: “Avevo bisogno di adattare un giocatore a centrocampo e l’ho fatto con Scalvini perché ha giocato in mezzo al campo nelle giovanili, l’ha fatto molto bene e ha le caratteristiche per giocare in mediana. Doveva fare delle scalate, coprire gli inserimenti di Milinkovic e in fase difensiva è stato bravo. E’ un ragazzo di prospettiva che sa giocare a calcio. Potrebbe giocare sempre in quella zona del campo”. L’allenatore ha elogiato la performance di ...