Advertising

Gazzetta_it : Dzeko su Modolo, ci stava il fallo. Ma il Var non poteva intervenire - AlessandroAima1 : RT @tuttosport: FOTO Contatto con #Dzeko, il volto segnato di #Modolo diventa virale ?? - FMarrucco : RT @MarcoGiordano6: In #InterVenezia, al Var vanno (e ci fanno) vedere le immagini della gomitata di Dzeko a Modolo. Lo zigomo è evidenteme… - stefano_gatto97 : RT @tuttosport: FOTO Contatto con #Dzeko, il volto segnato di #Modolo diventa virale ?? - giuaddo99 : RT @Gazzetta_it: Dzeko su Modolo, ci stava il fallo. Ma il Var non poteva intervenire -

Ultime Notizie dalla rete : Dzeko Modolo

I nerazzurri trovano, infatti, il gol del pareggio con Barella, ma gli ospiti protestano in modo vibrante per una 'sbracciata' disuIn questa circostanza brivido per la formazione di casa, che deve fare i conti con una verifica al VAR per il possibile fallo di Edinai danni di Marco. DIRETTA/ Venezia Empoli (...L'episodio è avvenuto poco prima del gol del pareggio di Barella in Inter-Venezia: l'arbitro Marchetti non è intervenuto scatenando le polemiche sul web ...Farà discuetere non poco il gol del momentaneo 1-1 dell'Inter contro il Venezia a San Siro. Ci sono infatti diversi dubbi sulla regolarità della rete segnata da Barella al 40' e convalidata dopo un lu ...