Calcio | è scomparso Gianni Di Marzio | l’ex allenatore aveva 82 anni

(Di sabato 22 gennaio 2022) Risveglio amaro per ilitaliano, che piange la scomparsa diDie dirigente si è spento all’età di 82. A renderlo noto è stato il figlio Gianluca attraverso un toccante post su Twitter: “E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego. Sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai“.Difu infatti uno dei primi a scoprire l’argentino, segnalandolo al presidente del Napoli. Nel corso della sua carriera da tecnico, ha allenato tante squadre come Cosenza, Catania e Napoli. I successi più prestigiosi, però, li ha ottenuti alla guida del Catanzaro. SportFace.

la_rossonera : RT @LeBombeDiVlad: ? Lutto nel mondo del calcio: Scomparso Gianni #DiMarzio Al figlio @DiMarzio ed a tutta la famiglia, le più sentite con… - Spazio_Napoli : Lutto nel calcio, è scomparso Gianni Di Marzio: l'addio del figlio su Twitter - gilnar76 : Lutto nel calcio, è scomparso Gianni Di Marzio: l'addio del figlio su Twitter #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - DanyRoss70 : RT @junews24com: Calcio in lutto: è scomparso l'ex allenatore Gianni Di Marzio - FOTO - - sportface2016 : Calcio, è scomparso Gianni #DiMarzio: l'ex allenatore aveva 82 anni -

All'età di 82 anni èl'ex allenatore del Napoli (e non solo) Gianni Di Marzio Grave lutto nel mondo del, ènella notte l'ex allenatore Gianni Di Marzio. Aveva 82 anni e a ...Un gravissimo lutto per il mondo del. È, a 82 anni, Gianni Di Marzio . Napoletano, era stato negli anni '70 un allenatore di grande successo, portando il Catanzaro in serie A. Nel 1977 diventò l'allenatore del Napoli , ...Risveglio amaro per il calcio italiano, che piange la scomparsa di Gianni Di Marzio. L'ex allenatore e dirigente si è spento all'età di 82 anni.È scomparso all'età di 82 anni Gianni Di Marzio, ex allenatore tra le altre di Napoli, Catanzaro e Catania in Serie A.