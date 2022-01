Cagliari-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming (Di sabato 22 gennaio 2022) Il numero “borderline” delle positività al Covid nella rosa degli isolani continua a tenere in sospeso Cagliari-Fiorentina, match che vedrà i padroni di casa pesantemente rimaneggiati proprio in considerazione... Leggi su today (Di sabato 22 gennaio 2022) Il numero “borderline” delle positività al Covid nella rosa degli isolani continua a tenere in sospeso, match che vedrà i padroni di casa pesantemente rimaneggiati proprio in considerazione...

Advertising

sportface2016 : +++#Fiorentina: due positivi al #COVID19. #Vlahovic non convocato per #Cagliari+++ #SerieA - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A 23^ GIORNATA, CAGLIARI-FIORENTINA NON CONVOCATI VLAHOVIC E SAPONARA #SkySerieA #SerieA #SkySport… - SaraMeini : #Fiorentina ci sarebbero nuovi positivi nella squadra di Vincenzo #Italiano. Intanto la viola ha ritardato di un’or… - itselisy : RT @sportface2016: +++#Fiorentina: due positivi al #COVID19. #Vlahovic non convocato per #Cagliari+++ #SerieA - periodicodaily : Cagliari-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in tv | Serie A #23gennaio #seriea #cagliarifiorentina -