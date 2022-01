Biathlon | start list mass start femminile Anterselva | pettorali e italiane in gara

Leggi su sportface

(Di sabato 22 gennaio 2022) Ladelladi, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di. Si gareggia domenica 23 gennaio alle ore 15:15 in quella che è l’ultimaufficiale prima delle ormai imminenti Olimpiadi di Pechino. Proprio l’impegno con i Giochi ha indotto alcune big a disertare la tappa italiana: sono infatti assenti tre delle prime cinque della classifica generale, tra cui la leader Marte Roiseland. A guidare il plotone delle 30 al via sarà quindi la bielorussa Alimbekava insieme all’austriaca Hauser. Pettorale 7 per la padrona di casa Dorothea Wierer, apparsa in crescita nell’individuale di venerdì. Inanche Lisa Vittozzi con il pettorale 20: la sappadina deve ...