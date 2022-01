Berlusconi ai suoi: "Ancora non ho deciso" (Di sabato 22 gennaio 2022) AGI - Silvio Berlusconi ha detto a ministri e sottosegretari di averli riuniti in video collegamento perché voleva conoscere il parere di tutti. Ai suoi il Cavaliere ha detto che non ha deciso sulla corsa al Colle ma che è consapevole di doverlo fare. Mentre la riunione è Ancora in corso - viene riferito - la risposta di sottosegretari e ministri e' di sostanziale appoggio e sostegno qualsiasi cosa il presidente di FI deciderà. Leggi su agi (Di sabato 22 gennaio 2022) AGI - Silvioha detto a ministri e sottosegretari di averli riuniti in video collegamento perché voleva conoscere il parere di tutti. Aiil Cavaliere ha detto che non hasulla corsa al Colle ma che è consapevole di doverlo fare. Mentre la riunione èin corso - viene riferito - la risposta di sottosegretari e ministri e' di sostanziale appoggio e sostegno qualsiasi cosa il presidente di FI deciderà.

