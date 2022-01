Australian Open 2022 | Tsitsipas supera Paire in quattro set ed accede agli ottavi

(Di sabato 22 gennaio 2022) Stefanossi qualifica per glidi finale degli. Il greco hato inset il francese Benoitcon il punteggio di 6-3 7-5 4-6 6-4 dopo due ore e quarantacinque minuti di gioco. Una buona prestazione per il numerodel mondo, che ha servito ben 21 ace, sfruttando anche i tantissimi errori non forzati (50) commessi dal transalpino.parte subito forte e trova il break in apertura, scappando sul 3-0.salva anche due palle del doppio break, ma è sempre costretto ad inseguire per tutto il primo set. Il francese sba moltissimo con il dritto e riesce a mettere pressione in risposta solo nel settimo gioco, ma ...

Daniil Medvedev e Taylor Fritz agli ottavi di finale degli, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento del Melbourne Park. Il russo, testa di serie numero 2, si è imposto in tre set sull'olandese Botic Van De ...Il live e la diretta testuale del match tra Jannik Sinner e Taro Daniel , valevole per il terzo turno degli2022 . L'azzurro e il nipponico si contenderanno un posto agli ottavi di finale del torneo Slam sul cemento outdoor australiano; il tennista di San Candido è favorito per talento e ...Stefanos Tsitsipas si qualifica per gli ottavi di finale degli Australian Open 2022. Il greco ha superato in quattro set il francese Benoit Paire con il punteggio di 6-3 7-5 4-6 6-4 dopo due ore e qua ...Daniil Medvedev e Taylor Fritz agli ottavi di finale degli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento del Melbourne Park. Il russo, testa di serie n ...