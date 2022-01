Zielinski: “Scudetto? Lecito pensarci, non c’è nulla di male” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Mattino – Piotr Zielinski sogna lo Scudetto: “Scudetto? Lecito pensarci, non c’è nulla di male”. Queste le parole di Piotr Zielinski raccolte dal quotidiano: … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Mattino – Piotrsogna lo: “, non c’èdi”. Queste le parole di Piotrraccolte dal quotidiano: … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

salv_amoroso : #Zielinski 'Scudetto? Ovvio che se ne parli. Questo #Napoli è bello come quello di #Sarri. Poi noi pensiamo parti… - _SiGonfiaLaRete : #Zielinski: “#Napoli bello come quello di #Sarri. Affetto straordinario e travolgente dei tifosi. Scudetto? Non c’è… - SiamoPartenopei : Zielinski: 'Scudetto? Non c'è nulla di male, ci crediamo! Lottiamo fino alla fine' - SiamoPartenopei : Zielinski: 'Non c'è nulla di male a parlare di scudetto! Spalletti ci chiede di divertirci, questo Napoli è bello c… - tuttonapoli : Zielinski: 'Scudetto? Non c'è nulla di male, ci crediamo! Lottiamo fino alla fine' -