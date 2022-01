Valentino Rossi e la Ferrari | C' era un piano per andare in Formula 1 - News

(Di venerdì 21 gennaio 2022) L'amore diper le moto è risaputo, ma nel cuore del pesarese c'è sempre stato spazio per le quattro ruote : non è casuale il recente accordo con il team Audi WRT per competere nel GT ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? 'MARCO ERA UN RAGAZZO SIMPATICISSIMO' ?? Valentino Rossi ricorda Marco Simoncelli nel documentario #Sic ? Voleva e… - SkyTG24 : Il #20gennaio 1987 nasceva Marco #Simoncelli, il pilota ex campione del mondo di #MotoGP e grande amico del Dottore… - fmimolise : Le moto, le auto, i momenti difficili e forse un altro figlio. Valentino Rossi si racconta, insieme a Francesca: Il… - martingmconcep : RT @SergietoGM: GP11 Valentino Rossi 2011. - sportal_it : Valentino Rossi svela un retroscena su Jorge Lorenzo -

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Rossi

L'amore diper le moto è risaputo, ma nel cuore del pesarese c'è sempre stato spazio per le quattro ruote : non è casuale il recente accordo con il team Audi WRT per competere nel GT World ...parla di quanto successo nel 2007, quando il fisco italiano gli contestò il mancato pagamento di 60 milioni di euro tra il 2000 e il 2006 dopo il trasferimento del Dottore in Gran ...Il noto giornalista statunitense Graham Besinger ha trascorso una intera giornata a Tavullia con Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello ...Valentino Rossi: "Da quel momento in avanti è stato tutto più difficile". Valentino Rossi è tornato a parlare del suo rapporto con Jorge Lorenzo e del momento in cui tutto divenne più complicato con i ...