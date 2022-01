(Di venerdì 21 gennaio 2022) Skysi prepara alla nuova svolta digitale MF – Milano Finanza, pagina 17, di Nicola Carosielli. Dall’uso sempre più approfondito ed efficace dei dati alla realtà aumentata, fino all’integrazione dei linguaggi visivi del mondo digitale. L’innovazione è ormai diventato l’elemento irrinunciabile nel percorso di Sky, portando con sé anche un rinnovamento degli studi televisivi: da quello principale delle news a quello di Roma dedicato agli approfondimenti politici, si è al lavoro anche per realizzare il nuovo corner nella newsroom, completamente rinnovato e arricchito di funzioni tecnologiche e soluzioni visive che lo trasformeranno all’occorrenza in un vero e proprio studio, per poi arrivare in primavera al debutto del nuovo «infinite studio», interamente in realtà aumentata nel quale produrre un appuntamento quotidiano e dei programmi speciali ...

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, #Djokovic compra l’80% di un’azienda danese impegnata nello sviluppo di una cura. - SkyTG24 : Il nuovo appello ai governi di 102 super ricchi convinti che l’attuale sistema di tassazione sia ingiusto… - SkyTG24 : Covid, Austria approva obbligo vaccino da febbraio. È il primo Paese Ue a farlo - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Calcio, cinque positivi nel Venezia: la partita con l'Inter si gioca - tvzoomitalia : Sky Tg24 dà i numeri @SkyTG24 @SkyItalia -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Tg24

Sky Tg24

How I Met Your Father è la serie spin - off con protagonista Hilary Duff ( FOTO ) che ha fatto il suo debutto su Hulu pochi giorni fa, più precisamente il 18 gennaio 2022. Nelle scorse ore Screen Rant ...Mustafà al - Nazzal, il bambino di cinque anni nato senza arti per colpa di un bombardamento aereo con armi chimiche in Siria, e suo padre Munzir, cui è stata amputata la gamba destra, protagonisti ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Coronavirus in Italia, il bollettino del 21 gennaio: 179.106 nuovi casi, i morti sono 373 ...A causa di una fuga di gas diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale hanno chiuso al transito via Kobler e via della Cecchignola, nel tratto compreso tra Via del Casale Zola e Via dei Be ...