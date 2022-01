Sky: “Il Napoli ha in pugno Olivera. Ecco quando arriva” (Di sabato 22 gennaio 2022) Il Napoli ha bloccato Mathias Olivera terzino sinistro del Getafe. Notizia di calciomercato lanciata da Sky. Secondo Luca Marchetti il Napoli ha bloccato il terzino mancino che vestirà la maglia azzurra. Durante lo speciale calciomercato di Sky, Marchetti approfondisce le ultime notizie di mercato sul Napoli con Olivera ad un passo dalla maglia azzurra. “La società di Aurelio De Laurentiis ha messo le mani su Olivera del Getafe. Il giocatore è stato praticamente bloccato. Il Napoli l’ha opzionato per giugno con un’offerta che è valida anche per questa sessione di mercato“. Secondo Marchetti di Sky il Napoli vorrebbe anticipare l’affare: “Il Napoli lo prenderà certamente a giugno e ha detto al Getafe che sarebbe disposto a prenderlo ... Leggi su napolipiu (Di sabato 22 gennaio 2022) Ilha bloccato Mathiasterzino sinistro del Getafe. Notizia di calciomercato lanciata da Sky. Secondo Luca Marchetti ilha bloccato il terzino mancino che vestirà la maglia azzurra. Durante lo speciale calciomercato di Sky, Marchetti approfondisce le ultime notizie di mercato sulconad un passo dalla maglia azzurra. “La società di Aurelio De Laurentiis ha messo le mani sudel Getafe. Il giocatore è stato praticamente bloccato. Ill’ha opzionato per giugno con un’offerta che è valida anche per questa sessione di mercato“. Secondo Marchetti di Sky ilvorrebbe anticipare l’affare: “Illo prenderà certamente a giugno e ha detto al Getafe che sarebbe disposto a prenderlo ...

