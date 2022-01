Serena Rossi: Davide Devenuto spiega perché non la sposa: “Mi sentirei a disagio” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Davide Devenuto e Serena Rossi, dopo aver annunciato che si sarebbero sposati nel 2019, hanno apparentemente cambiato idea, rivelando che le nozze non sono più una priorità. Davide Devenuto non ha più intenzione di sposare Serena Rossi: a confermarlo è stato proprio l'attore durante una recente intervista rilasciata alla rivista Intimità. Il motivo? Alla base di questa decisione sembrano non esserci incertezze dovute ad una crisi, a dei presunti tradimenti o al Covid-19 che continua a imperversare, il problema, a quanto pare, è l'età. "Mi troverei a disagio indossando l'abito da matrimonio", ha spiegato Devenuto, 49 anni. "Confesso che c'è stato un momento in cui ci ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 21 gennaio 2022), dopo aver annunciato che si sarebberoti nel 2019, hanno apparentemente cambiato idea, rivelando che le nozze non sono più una priorità.non ha più intenzione dire: a confermarlo è stato proprio l'attore durante una recente intervista rilasciata alla rivista Intimità. Il motivo? Alla base di questa decisione sembrano non esserci incertezze dovute ad una crisi, a dei presunti tradimenti o al Covid-19 che continua a imperversare, il problema, a quanto pare, è l'età. "Mi troverei aindossando l'abito da matrimonio", hato, 49 anni. "Confesso che c'è stato un momento in cui ci ...

