Sampdoria, pronta l'alternativa a Sensi! (Di venerdì 21 gennaio 2022) pronta l'alternativa. Stando a quanto riportato da La Repubblica, la Sampdoria di Giampaolo si starebbe guardando attorno qualora la trattativa per Stefano Sensi non dovesse andare a buon fine: uno dei nomi in cima alla lista sarebbe quello di Hamed Junior Traorè, centrocampista in forza al Sassuolo e attualmente impegnato in Coppa d'africa con la sua Costa D'avorio. Ancora nessuna trattativa ufficiale, ma il classe 2000 piace molto al nuovo tecnico Marco Giampaolo, il quale lo vedrebbe bene come mezzala di qualità nel suo classico 4-3-1-2.

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria pronta Calciomercato Sassuolo LIVE: due club inglesi su Scamacca 10.55 - La Sampdoria torna su Gregoire Defrel . 2 GENNAIO 10.24 - Sondaggio del Sassuolo per ... 12.53 - Il Galatasaray piomba su Muldur : pronta un'offerta per il prestito di un anno e mezzo con ...

Inter: Ausilio e Marotta pronti a tornare sul mercato, dipende da Sensi e Correa Il centrocampista era atteso oggi a Genova per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto fino a giugno con la Sampdoria, pronta a ingaggiarlo con la formula del prestito secco. Invece i ...

Calciomercato Sampdoria, Giampaolo dice sì a Benassi. Le ultime ClubDoria46.it Sampdoria, provati due moduli: la probabile formazione con Gabbiadini e Candreva Prove di 3-5-2 in casa Sampdoria, ma anche di 4-4-2 per Marco Giampaolo. Non cambiano però gli uomini: provati Bereszynski, Ferrari e Magnani (più di Dragusin) dietro. A destra Candreva a tutta fascia ...

Calciomercato Sampdoria: Torregrossa al Pisa. Cifre e dettagli ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato Sampdoria, Torregrossa verso il Pisa in Serie B: le cifre e i dettagli dell’operazione Ernesto Torregrossa sta per accasarsi al Pisa. La S ...

