'Non lasciate soli in ospedale i pazienti come mio nonno'. Ecco le parole commoventi del nipote del 92enne precipitato dall'Inrca (Di venerdì 21 gennaio 2022) OSIMO - 'Permettano ai familiari di fare assistenza continuativa ai pazienti negli ospedali per evitare tragedie simili, in certe circostanze hanno bisogno di supporto morale come era per mio nonno'. ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 21 gennaio 2022) OSIMO - 'Permettano ai familiari di fare assistenza continuativa ainegli ospedali per evitare tragedie simili, in certe circostanze hanno bisogno di supporto moraleera per mio'. ...

Advertising

ladyonorato : Madri separate dal neonato bisognoso di cure specialistiche; donne gravide lasciate sole ad abortire in auto o a pa… - mafalda_adani : @INPS_it Non riesco a entrare lasciate il pin - overtheclouds28 : RT @maolopaldini4: #vendobiglietti alla fine non riesco a venire al concerto di Harry, ho 2 biglietti. Visto che in tanti li cercano, per s… - AleDePas : @ItaliaViva @matteorenzi Ma allora andate a fare gli astrologi al posto di #paolofox e lasciate stare la politica c… - RotteScarpe : Lasciate cadere quello che vuole cadere; se lo trattenete vi trascinerà con sé. Esiste un vero amore che non si occ… -